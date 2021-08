Roma: "Il tuo quartiere ti dà lavoro" va avanti, 11 immobili capitolini in assegnazione nel IV, X e XI Municipio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta capitolina ha approvato la seconda tranche di immobili da assegnare nell'ambito del progetto "Il tuo quartiere ti dà lavoro", strutturato dall'assessorato al Patrimonio e Politiche abitative e dall'assessorato allo Sviluppo economico turismo e Lavoro su proposta della delegata della sindaca alle Periferie Federica Angeli. Il piano vuole creare una rete imprenditoriale a servizio dei quartieri periferici di Roma, per contrastare situazioni di marginalità socio-economica e il potere della criminalità organizzata sul territorio. In questo senso va letta la valorizzazione di alcuni locali non utilizzati del patrimonio di Roma Capitale che saranno assegnati a coloro che si impegneranno a creare nuovi posti di lavoro in luoghi dove si registrano alti tassi di disoccupazione, realizzando attività commerciali, ludico-ricreative o nuovi servizi per il quartiere in cui si inseriscono. I nuovi immobili considerati idonei al progetto sono undici: due si trovano nel X Municipio, in largo del Capelvenere; altri sette sono nel IV Municipio, in via Palombini e in via Orero; infine due sono stati individuati in via Pieve Fosciana nel XI Municipio. (segue) (Com)