Italia-Costa Rica: vice presidente Campbell Barr incontra segretaria generale Iila Cavallari

La vice presidente del Costa Rica Epsy Campbell Barr ha voluto incontrare virtualmente oggi la segretaria generale dell'Organizzazione internazionale italo-latinoamericana (Iila), Antonella Cavallari, per esprimere personalmente l'apprezzamento del governo costaricense per il Progetto Economia circolare e Città verdi nel cui contesto è stata appena decisa la creazione di un "bosque de la amistad italo-latinoamericana" nella parte settentrionale del Costa Rica. L'iniziativa, riferisce un comunicato dell'Iila, vuole essere un contributo concreto alla preservazione del verde urbano e risponde anche alla campagna internazionale "Huella del futuro", promossa dal ministero per l'ambiente e l'energia del Costa Rica per incentivare la sostenibilità di alcuni municipi nel nord del Paese e presentata all'Iila dall'ambasciatore del Costa Rica a Roma Ronald Flores Vega, presente alla riunione.