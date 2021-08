Afghanistan: Msf, "ospedali pieni di pazienti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medici Senza Frontiere (Msf) continua a svolgere attività mediche a Herat, Kandahar, Khost, Kunduz e Lashkar Gah. Di seguito i dati aggiornati degli interventi e alcune testimonianze. A Lashkar Gah, dove la situazione è calma, Msf riceve un gran numero di pazienti nell'ospedale provinciale di Boost perché le altre strutture mediche nell'area non hanno farmaci o sono chiuse per mancanza di personale. Dal 15 al 21 agosto, i team di MSF hanno svolto 3.698 visite nel pronto soccorso (739 in media al giorno) ed effettuato 415 ricoveri in ospedale (83 in media al giorno). Circa 50 bambini al giorno ricevono cure nel reparto di pediatria, mentre nel centro nutrizionale terapeutico i bambini ricoverati sono passati da 25 a 77 in una sola settimana. (segue) (Com)