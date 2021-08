Afghanistan: Msf, "ospedali pieni di pazienti" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Khost, Msf gestisce un ospedale materno-infantile e supporta otto centri sanitari nelle aree rurali. Tra il 15 e il 22 agosto, l'ospedale ha ricoverato 402 donne incinte e ha fatto nascere 338 bambini. Trentatré i neonati curati nel reparto neonatale dell'ospedale. "Sebbene la città di Khost non abbia subito i pesanti combattimenti visti in altri luoghi, stiamo affrontando tempi difficili" racconta un medico di MSF a Khost. "I mercati, i sistemi di trasporto locale e la maggior parte delle cliniche private sono chiusi. L'accesso delle persone all'assistenza sanitaria è ora molto limitato. Un singolo parto in una clinica privata può costare dai 35 ai 60 dollari statunitensi, il che sta aggiungendo ulteriore pressione alle famiglie. Le persone stanno affrontando tanta incertezza, specialmente le donne incinte. Cercano di risparmiare denaro e, poiché MSF offre i suoi servizi gratuitamente, molte donne incinte vengono nel nostro ospedale di Khost. In precedenza, l'ospedale si concentrava sulla fornitura di cure mediche alle donne in gravidanza con complicazioni ostetriche. Tuttavia, per aumentare l'accesso all'assistenza sanitaria della comunità, abbiamo ampliato i nostri criteri di ammissione e ora forniamo assistenza a qualsiasi donna incinta per aiutarla a partorire. Le organizzazioni locali con cui collaboriamo ci stanno raccontando la difficoltà di accesso all'assistenza sanitaria che affligge le comunità più remote. Il sistema di trasporto non è completamente funzionante e siamo preoccupati per le interruzioni nella catena di approvvigionamento di farmaci essenziali e salvavita. Nonostante queste sfide, Msf è impegnata a continuare le sue attività mediche per soddisfare le esigenze di quante più mamme e bambini possibile". (segue) (Com)