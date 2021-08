Afghanistan: Msf, "ospedali pieni di pazienti" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Kunduz, Msf gestisce un centro traumatologico da 30 posti letto dove arrivano principalmente vittime di incidenti stradali e persone ferite nei combattimenti. Molti feriti negli incidenti stradali subiscono traumi cranici, ma le strutture nell'area che offrono servizi di neurochirurgia non sono in funzione. A Herat, nel centro nutrizionale dell'Herat regional hospital, supportato da MSF dal 2019, sono stati ammessi dal 16 al 22 agosto 64 bambini malnutriti, il 36% in più rispetto alla settima precedente. Nello stesso periodo la clinica di ambulatoriale a Kahdestan ha effettuato di 1.725 visite mediche (215 in media al giorno) e offerto 128 consulenze prenatali. Quanto alla terza ondata di Covid, i casi sono in calo: 127 i pazienti positivi arrivati positivi in ospedale, per sei di loro è stato necessario il trasferimento in un'altra struttura. Quanto al progetto per pazienti con tubercolosi resistente ai farmaci a Kandahar, nell'ultima settimana sono stati 34 i pazienti assistiti con forme di TB resistenti ai farmaci e 108 le persone sottoposte a screening al Mirwais Regional Hospital. (Com)