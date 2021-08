Lega: Durigon, ora mi batterò su cartelle esattoriali e pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una lettera inviata al direttore di "Affaritaliani.it", Angelo Maria Perrino, l'ormai ex sottosegretario all'Economia, Claudio Durigon, scrive: "Caro direttore, è con sincero rammarico che non parteciperò a 'La Piazza', di Affaritaliani. Come sai - continua il deputato della Lega in merito all'evento che comincia questa sera a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi - avevo accettato con piacere il vostro invito, ma in queste ore ritengo doveroso dedicare un po’ di tempo alla mia famiglia. Ero desideroso di potermi confrontare con voi, soprattutto su alcuni temi che mi stanno particolarmente a cuore come quota 100 o la rottamazione delle cartelle esattoriali". Durigon aggiunge: "Senza l’onore e l’onere di essere sottosegretario al Mef, sono pronto a investire tempo ed energie anche per Latina, per Roma e per altre battaglie importanti. Non solo quella delle pensioni, per evitare il ritorno alla legge Fornero, ma anche la rottamazione di decine di milioni di cartelle esattoriali o per i referendum sulla giustizia". (Rin)