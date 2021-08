Roma: "Il tuo quartiere ti dà lavoro" va avanti, 11 immobili capitolini in assegnazione nel IV, X e XI Municipio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative procederà, ove occorra, a completare la regolarizzazione urbanistica, edilizia e catastale degli immobili, predisporrà la due diligence, la stima del canone di locazione, il computo degli eventuali lavori iniziali necessari e la stipula dei contratti a corredo della manifestazione di interesse, mentre il Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e lavoro attiverà la procedura a evidenza pubblica finalizzata all'assegnazione. Gli assegnatari, in ragione dell'impegno economico richiesto per l'avvio attività, potranno usufruire dell'esenzione del canone per 24 mesi al termine dei quali dovranno corrispondere il canone di mercato definito in sede di aggiudicazione. Eventuali lavori per il ripristino dell'uso dell'immobile, ove necessari, saranno effettuati dagli assegnatari e scomputati dal terzo anno in poi. Durante il periodo di conduzione, gli oneri e le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno a carico degli assegnatari degli immobili. (Com)