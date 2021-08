Lavoro: Giorgetti, su delocalizzazioni ci sarà provvedimento governo di natura collegiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha affermato che "ci sarà un provvedimento del governo di natura collegiale su un tema2, quello delle delocalizzazioni, "che rischia di diventare un problema serio, nel momento in cui le multinazionali decidono di interrompere la produzione perché ritengono che produrre in Italia non sia più conveniente". L'esponente dell'esecutivo è intervenuto a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, nell'ambito dell'evento "La piazza - La politica dopo le ferie", organizzato da Affaritaliani.it. (Rin)