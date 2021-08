Argentina-Danimarca: Copenhagen annuncia chiusura ambasciata a Buenos Aires

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata della Danimarca in Argentina con delega anche sul Paraguay e l'Uruguay verrà chiusa nel contesto di una "riorganizzazione del servizio estero" legata principalmente alla crisi apertasi con l'attuale situazione in Afghanistan. "La mia prima priorità come ministro degli Affari esteri è garantire la sicurezza e l'incolumità del popolo danese in un mondo in cui la democrazia, i diritti umani ei nostri valori sono sottoposti a crescenti pressioni", ha dichiarato oggi in una nota ufficiale il titolare del dicastero danese, Jeppe Kofod. In relazione alla riorganizzazione, segnala inoltre la nota, sono in fase di chiusura anche l'ambasciata in Tanzania, il consolato generale a Chongqing (Cina) e la missione commerciale a Barcellona (Spagna). "La ristrutturazione significa, tra le altre cose, che altre missioni saranno invece rafforzate, come ad esempio quelle presso la Ue, la Nato, le Nazioni Unite, nell'Artico, e in Africa". In tutto saranno rafforzate 16 missioni e 9 dipartimenti nella sede del ministero degli Affari Esteri a Copenaghen.(Abu)