Ex Ilva: Giorgetti, alla ripresa prevediamo momento confronto tra soci

- Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, è intervenuto sulla vicenda dell'ex Ilva. "Alla ripresa prevediamo un momento di confronto tra i soci - ha spiegato l'esponente dell'esecutivo -, anche perché il piano prevede che, se tutto va secondo le previsioni, lo Stato passi in maggioranza, al 60 per cento, e quindi a quel punto gli assetti potranno essere rivisti. E' un progetto complicato perché coinvolge lo Stato e soci privati". Per il titolare del Mise, si tratta di "un percorso molto complesso ed accidentato su cui ci siamo impegnati tantissimo, sciogliendo nodo per nodo". Giorgetti ha parlato a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, nell'ambito dell'evento "La piazza - La politica dopo le ferie", organizzato da Affaritaliani.it. (Rin)