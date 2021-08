Suppletive Roma: il segretario romano Andrea Casu candidato del Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario romano del Pd, Andrea Casu, sarà il candidato del Partito democratico alle elezioni suppletive di Roma per il collegio di Primavalle, che comprende i quartieri Trullo, Corviale, Muratella, Pisana, Bravetta, Casalotti, Montespaccato, Aurelio, Valle Aurelia, Selva Candida, Primavalle. Il voto per le suppletive si terrà in concomitanza con le elezioni amministrative dopo la nomina della deputata del M5s Emanuela Del Re a rappresentante speciale Ue per il Sahel. (Rer)