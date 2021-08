Afghanistan: partito da Kabul l'ultimo C-130J con a bordo gli ultimi militari italiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle ore 15 italiane, è decollato da Kabul il velivolo C-130J dell’Aeronautica Militare con a bordo gli ultimi 58 cittadini afghani che arriveranno in Italia presso l’aeroporto di Fiumicino nella prima mattinata di domani. Con il decollo da Kabul alle 18.35 dell’ultimo velivolo C-130J, ha lasciato l’Afghanistan anche la Joint Evacuation Task Force (JETF) che dal 13 agosto scorso ha gestito sul campo le operazioni di evacuazione. Dopo uno scalo operativo in Kuwait, l’arrivo dei militari in Italia è previsto per l’inizio della prossima settimana presso l’aeroporto militare di Ciampino dove ad accoglierli ci sarà il Ministro della Difesa. Si conclude così ufficialmente l’impegno ventennale delle Forze Armate italiane nel Paese asiatico. (segue) (Com)