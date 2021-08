Usa-Israele: Biden, impediremo a Iran di costruire arma atomica ma preferiamo la diplomazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Passando alle questioni regionali, il presidente Usa ha ricordato il “fermo impegno” di Washington verso la sicurezza dello Stato ebraico: “Sostengo pienamente, pienamente nuove forniture del sistema (anti-missile) Iron Dome”. “Stiamo anche discutendo la minaccia dell’Iran, e in questo senso il nostro impegno è di assicurare che l’Iran non sviluppi mai un’arma nucleare. Stiamo mettendo la diplomazia al primo posto e vedremo dove ci porterà. Ma se la diplomazia fallisce, siamo pronti a valutare altre opzioni”. Biden ha poi dichiarato che gli Stati Uniti sono a favore del rafforzamento delle relazioni tra Israele e i suoi vicini arabi e musulmani. “Stiamo discutendo anche dei modi per fare passi in avanti sul fronte della pace e della sicurezza per gli israeliani e per i palestinesi”. Infine, rivolgendosi direttamente al suo interlocutore, il presidente degli Stati Uniti ha ricordato a Bennett che gli Stati Uniti “ci saranno sempre per Israele”: “Si tratta di un partenariato irremovibile”. (Nys)