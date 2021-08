Lavoro: Mura (Pd), da Bonomi attacchi scomposti, serve responsabilità per rilancio Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Romina Mura, deputata del Partito democratico e presidente della commissione Lavoro della Camera, afferma: "Bonomi si impegni per il rispetto degli accordi sottoscritti con i sindacati, invece di andare alla ricerca di nemici tra i ministri con polemiche pretestuose. Gli attacchi scomposti al ministro Orlando lasciano stupefatti". La parlamentare aggiunge in una nota: "L'obiettivo del Partito democratico e del governo è quello di tutelare e rafforzare il lavoro, di contrastare le delocalizzazioni selvagge, di risollevare e rilanciare il Paese dopo quasi due anni di pandemia, di investire per creare sviluppo e occupazione. A cosa servono queste polemiche? A nulla. Non solo non aiutano ma rischiano di fare danni, a tutto svantaggio dei lavoratori e delle imprese. Dispiace - conclude l'esponente del Pd - che il presidente di Confindustria non se ne renda conto. Sono mesi complicati, serve senso di responsabilità da parte di tutti". (Com)