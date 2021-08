Kazakistan: Cirielli (Fd'I), solidarietà e vicinanza per vittime e feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Questore della Camera dei deputati e membro della commissione Affari esteri, Edmondo Cirielli, di Fratelli d'Italia, esprime la sua solidarietà "al popolo del Kazakistan a seguito del drammatico incendio divampato all'interno di un deposito di armi del ministero della Difesa nella regione di Jambul". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Vicinanza alle famiglie delle nove vittime, tra cui quattro militari deceduti nel tentativo di spegnere il rogo, e ai feriti. Mi auguro che il governo italiano, tramite il ministro Di Maio, alla luce degli ottimi rapporti con il governo kazako, metta in atto tutte le iniziative utili di solidarietà per fornire aiuto e supporto". (Com)