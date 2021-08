Russia-Brasile: fonti stampa, ministro Esteri Brasilia a Mosca a fine novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Carlos Franca, sarà in visita ufficiale in Russia verso fine novembre. Lo rivelano fonti dell’agenzia di stampa “Sputnik”. La visita dovrebbe avvenire “tra il 29 novembre e il primo dicembre”, afferma la fonte, aggiungendo che la visita è in corso di preparazione. Se confermato, il soggiorno di Franca a Mosca seguirà un incontro della commissione intergovernativa per la cooperazione economica e commerciale, previsto in Brasile per il 25 e 26 ottobre. (Rum)