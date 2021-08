+ Roma 2021: Sabrina Alfonsi capolista del Pd nella coalizione a sostegno di Gualtieri +

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabrina Alfonsi, presidente uscente del I Municipio e candidata all'Assemblea capitolina, sarà la capolista del Partito democratico. Decade quindi l'ipotesi circolata nelle ultime ore che vedevano una possibile candidatura di Beatrice Lorenzin. È quanto si apprende da fonti del Pd romano. Sabrina Alfonsi, per due mandati presidente del I Municipio di Roma avrà come numero due in lista Ubaldo Righetti, campione d'Italia con la Roma di Liedholm nel 1983. Numero tre Stefano Marongiu, l'infermiere dell'ospedale Spallanzani nominato nel 2015 cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica dal presidente Mattarella. Marongiu era infermiere di Emergency in Sierra Leone, contrasse il virus ebola e fu curato allo Spallanzani dove poi ha cominciato a lavorare e ad assistere i malati di Covid. (Rer)