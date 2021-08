Israele-Usa: Bennet, "l'Iran va fermato, confidiamo nel sostegno degli Stati Uniti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato di Israele “sarà sempre al fianco degli Stati Uniti”, confida nel sostegno di Washington per fermare la corsa dell'Iran all'arma nucleare e sa che non avrà mai un amico “migliore e più affidabile” degli Usa. Lo ha detto oggi il premier israeliano Naftali Bennett durante l’incontro odierno alla Casa Bianca con il presidente Joe Biden. Il capo del governo israeliano ha aperto l’incontro esprimendo le sue condoglianze a seguito dell’attacco dello Stato islamico all'aeroporto di Kabul, costato la vita ad almeno 13 militari statunitensi. “Quegli americani hanno perso la vita in una missione per salvare la vita degli altri. Questa è la definizione di coraggio e di sacrificio", ha detto Bennett. Il premier ha aggiunto che "Israele starà sempre al fianco degli Stati Uniti. Confidiamo nel vostro sostegno. Israele sa che non avremo mai un mondo migliore e più affidabile al di fuori degli Stati Uniti". (segue) (Res)