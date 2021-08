Israele-Usa: Bennet, "l'Iran va fermato, confidiamo nel sostegno degli Stati Uniti" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier è tornato sul tema, ripetuto più volte, di portare da Gerusalemme uno "spirito nuovo", di buona volontà, cooperazione, unità e capacità di lavorare insieme per obiettivi condivisi nonostante le differenze di opinione. La nuova coalizione al governo Israele - formata da partiti molto diversi tra loro, dalla destra nazionalista agli arabi islamisti - vuole “fare del bene”, ma "in Medio Oriente non basta essere buoni. Se vogliamo fare del bene, dobbiamo essere forti", ha affermato Bennett. "Non possiamo perdere di vista per un momento il fatto che siamo nel posto più duro del mondo", ha aggiunto il premier, elencando i numerosi gruppi terroristici ai confini di Israele. "Ecco perché dobbiamo essere più forti di tutti i nostri nemici messi insieme", ha sottolineato il primo ministro. (segue) (Res)