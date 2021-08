Israele-Usa: Bennet, "l'Iran va fermato, confidiamo nel sostegno degli Stati Uniti" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando alla stampa con Biden nello Studio Ovale, Bennett ha detto che “ovviamente, il dossier principale di cui parleremo oggi è la corsa dell'Iran all'arma nucleare". Rivolgendosi a Biden, il premier israeliano si è detto “felice” di aver sentito dal presidente Usa “parole chiare” sul fatto che l'Iran "non sarà mai in grado di acquisire un'arma nucleare" e che, se la via diplomatica fallirà, ci sono “altre opzioni”. "Questi giorni ci fanno capire come potrebbe essere il mondo se un regime islamico radicale acquistasse un'arma nucleare: sarebbe un incubo per il mondo intero", ha detto Bennett, in un evidente riferimento ai recenti fatti in Afghanistan. “L'Iran è il primo esportatore mondiale di terrore, instabilità e violazioni dei diritti umani. E mentre siamo qui seduti in questo momento, gli iraniani stanno facendo girare le loro centrifughe a Natanz e Forgdo. E dobbiamo fermarli”. Bennett, infine, ha ricordato che Israele non ha mai chiesto e non chiederà mai agli Stati Uniti di inviare truppe per difendere Israele. “Questo è il nostro lavoro. Non esternalizzeremo mai la nostra sicurezza. È nostra responsabilità prenderci cura del nostro destino. Ma ringraziamo per gli strumenti che ci avete dato e ci state dando", ha concluso. (Res)