Afghanistan: Biden e Harris avvertiti da team sicurezza su possibilità nuovo attacco terroristico

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris sono stati avvertiti dal loro team per la sicurezza nazionale della possibilità di un nuovo attacco terroristico a Kabul. Lo riferisce la “Cnn” citando una fonte della Casa Bianca, secondo cui gli Usa stanno adottando “massime misure di protezione” all’aeroporto della capitale afghana. "L'esercito americano sta trasportando in aereo migliaia di persone ogni poche ore. Continuano a dare la priorità all'evacuazione dei restanti cittadini americani che hanno indicato di voler partire e sono impegnati in una varietà di modi per portarli all'aeroporto in sicurezza", ha detto la fonte. "Il presidente ha ordinato al segretario di Stato di continuare gli sforzi diplomatici con i partner internazionali per garantire ai cittadini di paesi terzi e agli afghani con visti i mezzi per lasciare il paese anche dopo la fine della presenza militare degli Stati Uniti", ha aggiunto.(Nys)