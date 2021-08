Afghanistan: tenente colonnello Paglia, nostri soldati sono esempio per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La condotta dei soldati italiani durante la crisi in Afghanistan li rende un esempio per il Paese. Lo dichiara il tenente colonnello Gianfranco Paglia, medaglia d’oro al valor militare e consigliere del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. "Ciò che sta accadendo in Afghanistan mi porta a dire che gli errori commessi in passato non sono stati d’insegnamento", ha detto Paglia. "Avendo vissuto in prima persona la Somalia non posso non fare un parallelo e constatare che dopo venti anni siamo ritornati, perché quella terra lasciata prima del tempo è diventata la più grande base terroristica. Non spetta a me fare valutazioni sull’opportunità e sulla durata di una missione, ma in queste ore drammatiche, da soldato ancor prima che cittadino italiano, il mio plauso va solo ed esclusivamente ai nostri militari che hanno portato a casa circa 5 mila afghani e posso affermare, senza paura di essere smentito, che in loro c’è rammarico ed amarezza per non essere riusciti a salvare tutti", ha commentato il tenente colonnello. "Il mio pensiero in questo momento va a loro perché non avrebbero voluto lasciare nessuno indietro. Hanno fatto un lavoro egregio e se qualcuno è rimasto in Afghanistan non devono sentirsi in colpa. Ancora una volta hanno dimostrato di essere un grande esempio per il nostro Paese e con il silenzio hanno fatto comprendere cosa significa giurare fedeltà alla Repubblica italiana”, ha concluso Paglia. (Com)