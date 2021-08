Afghanistan: generale Portolano (Covi), fatto il massimo in condizioni difficili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze italiane hanno “fatto il massimo” per evacuare “in soli 15 giorni, in condizioni difficili 4.890 cittadini afghani, tra cui molte donne e bambini”. Lo ha detto oggi il generale Luciano Portolano, comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze (Covi). "Nel pomeriggio - ha aggiunto il generale Portolano - è partito anche l'ultimo C-130 con a bordo i militari italiani impegnati in questa operazione. Oggi termina l'impegno ventennale delle Forze Armate italiane in Afghanistan: il mio pensiero va ai 54 caduti, alle loro famiglie, ai 723 feriti e alle vittime di atti terroristici".(Com)