Francia: presidente Macron a Marsiglia da mercoledì

- Il presidente francese Emmanuel Macron sarà a Marsiglia da mercoledì a venerdì prossimo. Lo afferma l’emittente “Bmf Tv”. L’Eliseo non ha reso noto il programma completo della sua presenza ma si sa che Macron inaugurerà il Congresso mondiale per la conservazione della natura venerdì. “Bmf Tv” sottolinea che la presenza del presidente a Marsiglia è indubbiamente legata alla situazione di sicurezza nella città e alla lotta contro il traffico di droga. Negli ultimi due mesi Marsiglia è stata coinvolta da diversi episodi di criminalità, regolamenti di conti connessi con questo traffico. Tra alcune settimane, il capo dello Stato e il sindaco di Marsiglia, Benoit Payan, presenteranno un piano per la sicurezza di alcune centinaia di milioni di euro. (Frp)