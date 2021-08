Russia: portavoce Esteri, servizi segreti britannici lavorano con alcuni media russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi segreti britannici lavorano con alcuni media russi riconosciuti come agenti stranieri nella Federazione Russa. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova. "I servizi segreti hanno lavorato a lungo e a stretto contatto con alcuni media russi che si definiscono indipendenti", ha scritto sul suo canale Telegram la portavoce. Zakharova ha ricordato che i documenti divulgati dal gruppo Anonymous all'inizio dell'anno contengono prove di questa collaborazione che coinvolgono una serie di portali di informazione. In precedenza sulle pagine di alcuni media russi, ivi compresi quelli etichettati come "agenti stranieri", sono comparsi appelli alle autorità per l’abolizione della legge sugli agenti stranieri e per smettere di fare pressioni sui giornalisti. Il messaggio è indirizzato innanzitutto al presidente russo, Vladimir Putin. (Rum)