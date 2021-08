Afghanistan: Bernini (Fi), ora alzare la guardia sul fronte terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accoglienza dei collaboratori afghani "è un dovere morale, ma ora non bisogna abbassare la guardia sul fronte della sicurezza per scongiurare potenziali infiltrazioni terroristiche. Si tratta di un rischio purtroppo reale, e va quindi nella giusta direzione la raccomandazione della Commissione europea di utilizzare il database di Eurodac per il controllo dei migranti". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. L’Unione europea si appresta "però ad affrontare in ordine sparso anche la questione dei profughi dall’Afghanistan: nella bozza preparatoria del Consiglio Ue straordinario giustizia e affari interni del 31 agosto si propongono infatti misure di sostegno ai Paesi confinanti perché accolgano i rifugiati senza tener conto però del muro che sta sorgendo tra Turchia e Iran e del fatto che il Pakistan sta sparando contro chi tenta di valicare il confine afghano - osserva Bernini -. Il fatto poi che all’ordine del giorno non ci sia traccia del numero di profughi che l'Ue è disposta ad accogliere è la presa d’atto della difficoltà di arrivare a una politica comune di asilo".(Com)