Kazakhstan: ministro Esteri lancia appello per la proibizione dei test nucleari

- In occasione della giornata internazionale contro i test nucleari proclamata dalle Nazioni Unite, il ministro degli Esteri del Kazakhstan, Mukhtar Tleuberdi, ha sottoscritto una dichiarazione congiunta con il segretario dell’Organizzazione per la proibizione dei test nucleari, Robert Floyd, in visita a Nurs Sultan. “Il 29 agosto è una data simbolica per il Kazakhstan e per la comunità internazionale. Questa data segna il 30mo anniversario della chiusura del poligono di Semipalatinsk. Questa storica decisione ha mandato un forte messaggio politico e ha contribuito agli sforzi internazionali che hanno portato all'adozione del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (Ctbt) nel 1996”, si legge nella dichiarazione, diffusa dal ministero degli esteri kazakho. (segue) (Res)