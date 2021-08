Kazakhstan: ministro Esteri lancia appello per la proibizione dei test nucleari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quest’anno si celebra anche il 25mo anniversario della firma del Ctbt, sottoscritto da 185 paesi e ratificato da 170. Chiediamo a tutti gli Stati di continuare ad osservare la moratoria sugli esperimenti. Esortiamo quegli Stati che ancora non hanno firmato o ratificato il Trattato a procedere senza indugio. Invitiamo i rimanenti otto Stati, elencati nell'Annex 2 e la cui ratifica è necessaria per l'entrata in vigore del Ctbt, a dimostrare il loro impegno alla non proliferazione nucleare e al disarmo, effettuando un passo a favore della pace e della sicurezza”, si legge nella dichiarazione. (Res)