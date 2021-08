Libia: firmato accordo con Sudan e Ciad su sicurezza confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia ha firmato un accordo con Sudan e Ciad per intensificare le azioni di protezione dei confini per prevenire episodi di criminalità e di migrazioni illegali. Lo rende noto il quotidiano panarabo “Asharq al Awsat”, edito a Londra e di proprietà saudita. L’accordo è stato raggiunto durante la visita del vicepresidente del Consiglio presidenziale libico, Moussa al Kuni, in Sudan e in Ciad, dove ha discusso con gli alti funzionari le questioni relative ai confini. Secondo quanto dichiarato da Kuni, il presidente del Consiglio sovrano sudanese, Abdel Fattah al Burhan, ha espresso il desiderio di risolvere il problema dell’immigrazione illegale e della sicurezza delle frontiere combattendo i gruppi armati che violano le leggi sudanesi e libiche. Durante una conferenza stampa tenuta ieri al suo rientro a Tripoli, Kuni ha affermato che i Paesi hanno deciso di tracciare una road map con l’intento di garantire la sicurezza dei confini. Kuni ha incontrato anche il comandante del Consiglio militare del Ciad, Mahamat Idriss Deby, con il quale ha concordato la necessità di rimuovere le milizie armate del Ciad dal territorio libico. Durante il colloquio, le due parti hanno anche discusso di riportare a Tripoli il Segretario generale della Comunità dei 29 Stati del Sahel e del Sahara. Da parte sua, Deby ha suggerito di rilanciare l’accordo tra Libia, Ciad, Niger e Sudan, creando una forza militare congiunta al confine libico per prevenire l’incursione di gruppi armati. L’accordo, firmato nel maggio 2018, prevede il dispiegamento di forze congiunte per proteggere il confine comune e combattere i crimini transfrontalieri e l’immigrazione illegale.(Res)