Afghanistan: Pentagono, più di 300 cittadini Usa evacuati nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 300 cittadini statunitensi sono stati evacuati da Kabul nelle ultime 24 ore. Lo ha dichiarato oggi il generale dell'esercito William "Hank" Taylor, vice capo di Stato maggiore congiunto per le operazioni regionali, parlando nel corso di un briefing con la stampa al Pentagono. Complessivamente, ha aggiunto, finora sono stati evacuati circa 5.100 cittadini statunitensi. Inoltre, "35 aerei militari statunitensi - 29 C-17 e sei C-130 - sono partiti con a bordo circa 8.500 persone", ha affermato Taylor. "In combinazione con le partenze di 54 aerei della coalizione (Nato), altri 4 mila membri del personale hanno lasciato Kabul per essere trasferiti in varie basi di sosta intermedie", ha detto Taylor, aggiungendo che 89 voli in totale sono partiti ieri da Kabul, per un totale di 12.500 sfollati ora al sicuro fuori dall'Afghanistan in un periodo di 24 ore". Il dipartimento di Stato ha dichiarato ieri che ci sono circa mille statunitensi ancora in Afghanistan che desiderano lasciare il Paese. (Nys)