Cile: Banca centrale rinnova swap di 7,7 miliardi di dollari con la Cina

- La Banca centrale del Cile (Bcc) ha rinnovato l'accordo bilaterale sullo swap di valute renminbi/peso (Rmb/Clp) che mantiene dal 2015 con la Banca popolare della Cina (Pboc). L'importo della linea di swap, si legge in una nota della Bcl diffusa oggi, ammonta a circa 7,7 miliardi di dollari statunitensi che potranno essere utilizzati su richiesta per facilitare le operazioni di commercio estero tra Cile e Cina e, se necessario, per contribuire alla stabilità dei mercati finanziari. Tale rinnovo, sarà valido per un periodo di 5 anni. L'accordo bilaterale, precisa inoltre la Bcc, ha finalità cautelari e fintanto che la linea non viene attivata, non modifica l'attuale livello delle riserve internazionali. L'accordo sullo swap di valuta, riferisce inoltre l'istituzione monetaria, si aggiunge all'accesso alla Temporary Foreign and International Monetary Authorities (Fima) Repo Facility della Federal Reserve degli Stati Uniti, recentemente istituita come linea di liquidità permanente (la sua scadenza sarà prevista per settembre 2021) e alla Linea di Credito flessibile con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per circa 24 miliardi di dollari. Tali linee di liquidità, sottolinea la Bcc, rafforzano la posizione finanziaria del Paese e forniscono maggiore flessibilità alla gestione delle risorse in valuta estera, al fine di tutelare l'economia nazionale dall'impatto delle tensioni sui mercati finanziari internazionali. (Abu)