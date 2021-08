Turismo: assessore Roma, qualità sostenibilità e resilienza protagonisti del Rome Bridal Fashion Week 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qualità, sostenibilità, resilienza: sono i protagonisti del Rome bridal fashion week 2021, il primo b2b del comparto wedding in presenza nella Capitale, a partire dallo stop causato dal covid". L'assessore al Turismo, Sport, Grandi eventi e Politiche giovanili di Roma Capitale Veronica Tasciotti. "Un settore che vale il 2,5 per cento del Pil nazionale, duramente colpito dalla crisi, che oggi riparte da Roma: abbiamo tagliato il nastro di questa tre giorni dedicata alla "moda sposa" e ospitata da Fiera di Roma.Tra buyer selezionati e addetti ai lavori, sono in media 5.000 le presenze stimate per quest'evento che coinvolge brand nazionali e internazionali di livello. In quest'edizione, una novità importantissima: l'attenzione all'ambiente, la scelta responsabile di tessuti naturali, in un doveroso connubio fra etica ed eccellenza". (segue) (Com)