Turismo: assessore Roma, qualità sostenibilità e resilienza protagonisti del Rome Bridal Fashion Week 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra Wedding industry è un fiore all'occhiello del Made In Italy e del Made In Rome. Stilisti, sartorie e laboratori artigiani, location per eventi e alberghi, ristorazione e catering, imprese dell'intrattenimento, fotografi, videomakers e tutti gli addetti all'accoglienza cittadina: parliamo di oltre 80mila aziende impegnate nella filiera di settore. Sono le persone che hanno costruito nel tempo l'eccellenza italiana, continuano a renderla impareggiabile e contribuiscono, con il loro impegno, anche al mercato nazionale del Wedding Tourism, che vede la nostra città fra le destinazioni preferite, soprattutto dagli stranieri. La priorità sono loro, la priorità è il lavoro.Ringrazio gli ideatori del Rome Bridal Week, Fabio Ridolfi e Andrew Lookman, per quest'evento così importante in termini d'indotto e occupazione, che simboleggia la ripartenza", conclude. (Com)