Polonia: ambasciata a Roma, recinzione al confine con Bielorussia non legata a crisi afgana

- La costruzione da parte della Polonia di una recinzione al confine con la Bielorussia non è legata alla crisi in corso in Afghanistan. Lo afferma un comunicato dell’ambasciata polacca a Roma. “In relazione alle informazioni apparse in questi giorni sulla stampa italiana relative alla costruzione di un ‘muro’ sul confine polacco-bielorusso, l'ambasciata di Polonia tiene a sottolineare che tale recinzione è direttamente correlata all'attacco ibrido effettuato dal regime bielorusso sul territorio della Polonia e dell'Unione europea e non alla crisi afghana”, recita il testo della nota. “La Polonia ha infatti preso parte attiva all'evacuazione dall'Afghanistan delle persone a rischio e finora circa 1.100 cittadini afghani sono stati portati e accolti nel nostro Paese”. La rappresentanza diplomatica ricorda che il 23 agosto i primi ministri di Polonia, Lituania e Lettonia hanno rilasciato una dichiarazione congiunta che esprime la posizione comune dei tre Paesi sulla crisi migratoria al confine bielorusso, che essi ritengono “pianificata e sistematicamente organizzata dal regime di Alexander Lukashenko”. Minsk usa i migranti “per destabilizzare i Paesi vicini” e questa “è una chiara violazione del diritto internazionale” che “si qualifica come attacco ibrido contro Lituania, Lettonia e Polonia, e quindi contro l'intera Unione Europea”.(Vap)