Usa: Pentagono, altre tre basi verranno utilizzate per accogliere afgani in fuga da Kabul

- Il Pentagono ha annunciato oggi che ulteriori basi militari negli Stati Uniti saranno utilizzate per supportare le operazioni di evacuazione dall'Afghanistan. “Il dipartimento della Difesa ha autorizzato la base del Corpo dei Marines di Quantico, in Virginia, di Fort Pickett, in Virginia, e la base dell'Aeronautica di Holloman, nel New Mexico, a fornire ulteriore supporto alla missione degli Stati Uniti per evacuare i richiedenti speciali di visto per immigrati afgani, le loro famiglie e altri individui a rischio", ha detto ai giornalisti il ​​portavoce del Pentagono, John Kirby, aggiungendo che le tre nuove basi si uniscono a Fort McCoy nel Wisconsin, a Fort Bliss in Texas, a Fort Lee e alla base McGuire-Dix-Lakehurst nel New Jersey nel fornire supporto, per una capacità massima di 50 mila persone. "Il dipartimento della Difesa continuerà a sostenere il dipartimento di Stato nel fornire sostegno abitativo temporaneo e supporto all'interno degli Stati Uniti per una capacità fino a 50 mila richiedenti speciali di visto per immigrati afgani, le loro famiglie e altri individui a rischio", ha affermato Kirby, precisando che il Comando settentrionale degli Stati Uniti "coordinerà i dettagli di tutto ciò con il dipartimento di Stato, il dipartimento per la sicurezza interna e, naturalmente, il dipartimento della Salute e dei servizi umani, se necessario". (Nys)