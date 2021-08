Usa-Israele: iniziato l’incontro tra premier Bennett e presidente Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziato alla Casa Bianca l'incontro del primo ministro israeliano Naftali Bennett con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Lo rende noto il quotidiano israeliano “The Times of Israel”, secondo il quale il premier dovrebbe discutere il programma nucleare iraniano. Biden ha deciso di tenere l’incontro, inizialmente previsto nello Studio Ovale, nella sala da pranzo della Casa Bianca. Secondo le fonti, il colloquio dovrebbe durare tra i 20 e i 25 minuti, al termine dei quali sarà organizzata una breve conferenza stampa. A seguito dell’incontro, le parti avranno un colloquio con i propri consiglieri. Appena entrato nella Casa Bianca, Bennett ha firmato il libro degli ospiti nella Roosevelt Room. Secondo la fonte, Bennett ringrazierà Biden per il sostegno degli Stati Uniti alla sicurezza nazionale, sottolineando che Israele non esternalizzerà mai la sicurezza interna. (Res)