Polonia: presidente, se Lukashenko vuole uno Stato multiculturale lo faccia a proprie spese

- Se Aleksandr Lukashenko vuole creare uno stato multiculturale, che lo faccia a proprie spese. Lo ha detto il presidente polacco, Andrzej Duda, interrogato dall’emittente “Tvp Info” a proposito della situazione de imigranti bloccati al confine polacco-bielorusso. “Abbiamo l’obbligo di sorvegliare la frontiera dell’Unione europea. Noi quest’obbligo lo stiamo adempiendo. Non possiamo permettere che gruppi di persone attraversino illegalmente il confine ed entrino in Ue, perché in questa situazione siamo minacciati da uno scontro con Bruxelles”, ha detto. “Il presidente Lukashenko di fatto invita persone dal Medio Oriente” e se intende “crearsi uno Stato multiculturale, che lo faccia ma a proprie spese”, ha continuato Duda. Il capo dello Stato ha riservato parole critiche nei confronti dei deputati di opposizione che sono andati al confine per verificare di persona la situazione. “Contro di noi viene condotta un’azione ibrida. Non possiamo acconsentire”, ha dichiarato. (Vap)