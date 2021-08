Regno Unito: ministro Esteri, due connazionali e figlio di un terzo morti in attacchi a Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due cittadini britannici e il figlio di un terzo sono morti negli attacchi terroristici a Kabul avvenuti ieri. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, secondo quanto riferito dall’emittente “Bbc”. Un altro cittadino britannico è rimasto ferito, trasportato verso l’aeroporto, assistito da medici militari e sarà evacuato da parte del Regno Unito. Un’altra persona, un bambino afgano con legami con una famiglia britannica, è stato anch’egli ferito ed è al momento in ospedale a Kabul, secondo quanto affermato dall’emittente “Sky”. I tre deceduti appartengono a famiglie differenti che stavano attendendo al di fuori dell’aeroporto per poter accedere a un volo di evacuazione. “Erano persone innocenti ed è una tragedia che siano state assassinate da terroristi codardi mentre cercavano di portare i loro cari in sicurezza nel Regno Unito”, ha dichiarato Raab. “L’esecrabile attacco di ieri sottolinea il pericolo che affrontano coloro che sono in Afghanistan” e rafforza il motivo di quello che sta facendo Londra “per portare via le persone”. “Stiamo offrendo supporto consolare alle famiglie”, ha continuato il ministro degli Esteri britannico. (Rel)