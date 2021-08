Afghanistan: Rizzotti (FI), parole Fini su Mulè da condannare senza appello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Maria Rizzotti, osserva che "il probabile colpo di sole giornalistico di Massimo Fini, che oggi in un articolo ha augurato la morte al sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, è da condannare senza appello". La parlamentare aggiunge in una nota: "E' inammissibile che si utilizzino espressioni così violente che nulla hanno a che fare con il confronto democratico e costruttivo. Ancor più grave è il fatto che questo macabro augurio arrivi da un professionista della comunicazione che dovrebbe abbassare i toni invece di gettare benzina sul fuoco, fomentando l'odio. A Giorgio Mulè esprimo dunque piena e affettuosa solidarietà". (Com)