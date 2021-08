Droga: M5s, Dadone mantiene impegni, a novembre se ne parlerà seriamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle della commissione Giustizia della Camera ricordano che "il 27 e il 28 novembre a Genova si terrà la VI Conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope. L'impegno che la ministra per le politiche giovanili Fabiana Dadone aveva preso sin dal suo insediamento è stato mantenuto". I parlamentari aggiungono in una nota: "Si tratta di un appuntamento di estrema importanza, una due giorni di approfondimento e di riflessione che mancava in Italia da 12 anni, e che ora grazie all'impegno della ministra Dadone, che possiede le deleghe in materia di politiche antidroga, è di nuovo possibile".(Com)