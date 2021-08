Iraq: Al Sadr annuncia candidatura alle prossime elezioni parlamentari del 10 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il politico e religioso sciita iracheno Muqtada al Sadr ha annunciato che si candiderà “con determinazione” alle prossime elezioni parlamentari previste per il 10 ottobre. Lo rende noto l’agenzia di stampa irachena “Ina”, secondo la quale Al Sadr ha chiesto alla popolazione una consistente partecipazione alle elezioni. "Partecipare alle elezioni è ora accettabile", ha detto dichiarato Al Sadr durante un discorso televisivo, affermando di aver visto l'impegno da parte di "certi leader politici" per "riformare" il Paese afflitto dalla corruzione e da una crisi economica e sociale. Il 15 luglio scorso il politico sciita aveva dichiarato la volontà di boicottare le prossime elezioni e di ritirare il suo sostegno al governo attuale e al prossimo. In questa occasione, Al Sadr aveva affermato di aver preso questa decisione per “preservare ciò che resta del Paese e salvarlo dai corrotti”. “Il destino dell'Iraq sarà lo stesso della Siria, dell'Afghanistan o di altri Paesi che sono caduti vittima delle politiche interne, regionali e internazionali", aveva aggiunto Al Sadr, sottolineando che “ciò che sta accadendo in Iraq è un piano per umiliare la gente”. (Res)