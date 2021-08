Afghanistan: Di Stefano, grazie a Di Maio e Guerini per straordinario lavoro su evacuazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È decollato da Kabul l’ultimo volo italiano per l’evacuazione del nostro personale e dei civili afghani. In pochi giorni (purtroppo) l’Italia ha dovuto fare uno sforzo immenso per mettere al sicuro quante più persone possibili. Un lavoro enorme, e di certo straziante dal punto di vista umano, per il quale dobbiamo ringraziare il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini e i rispettivi ministeri e staff". Lo scrive su Facebook il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano. "Un grazie ancora più grande va agli uomini e alle donne che, sul campo, hanno reso tutto ciò possibile. L’Italia ha dato dimostrazione di grande capacità e umanità", aggiunge. (Res)