Covid: in Emilia-Romagna 732 nuovi casi

- Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 409.607 casi di positività, 732 in più rispetto a ieri, su un totale di 26.106 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,8 per cento. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dall'unità di crisi della Regione Emilia-Romagna. (Ren)