Colombia-Corea del Sud: conclusa visita Duque a Seul, impegni a investire per 200 milioni di dollari (2)

- Nel corso della visita le Camere di commercio di Colombia e Corea del Sud hanno siglato un memorandum di intesa per lanciare un Consiglio imprenditoriale che si riunirà una volta ogni sei mesi per valutare le opportunità di investimento. “La sfida è continuare a rafforzare il commercio e gli investimenti. Volgiamo invitarvi a continuare a vedere la Colombia come la destinazione ideale in America Latina per gli investimenti", ha affermato Duque intervenendo al Forum sulla facilitazione del commercio e degli investimenti Colombia-Corea. La delegazione colombiana ha incontrato il presidente Moon Jae-in e il sindaco Oh Se-hoon. Insieme a Duque hanno viaggiato il ministro della Salute, Fernando Ruiz, quello del Commercio, María Ximena Lombana, dell’ Ambiente, Carlos Correa, il ministro delle Miniere, Diego Mesa, dell’ Agricoltura, Rodolfo Zea e della Cultura, Angélica Mayolo, nonché il vice ministro degli Affari esteri, Franscisco Javier Echeverri, e il capo del gabinetto presidenziale, María Paula Correa. (Mec)