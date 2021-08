Germania: governo, identificati 770 presunti membri della criminalità organizzata italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dei 770 presunti membri di organizzazioni mafiose italiane noti alla autorità di sicurezza tedesche, ben 505 apparterrebbero alla ‘ndrangheta calabrese. È quanto si legge in una nota del governo federale pubblicata in risposta a una richiesta avanzata dal partito dei Verdi. La ‘ndrangheta, si legge sul quotidiano "Frankfurter Allgemeine Zeitung", è considerata la più grande e pericolosa organizzazione mafiosa italiana e, secondo il governo tedesco, è particolarmente presente nei Land del Nord Reno-Westfalia, in Baviera e in Assia. Cosa nostra, la mafia siciliana, conterebbe invece 109 membri in Germania, mentre la Stidda, una scissione di quest’ultima, “solo” 30. Inoltre, le autorità di sicurezza tedesche hanno identificato 101 persone che si presume appartengano alla camorra e altre 16 alla criminalità organizzata pugliese. Nel 2016 le organizzazioni mafiose presenti in Germania avevano un numero decisamente inferiore di iscritti, circa 550. Nella sua risposta, tuttavia, il governo federale sottolinea anche che ciò non significa necessariamente che i gruppi criminali italiani in Germania si siano rafforzati negli ultimi anni. L’aumento dei numeri di persone attenzionate dalle autorità, infatti, sarebbe riconducibile anche alle maggiori conoscenze delle autorità di sicurezza sulle persone residenti in Germania rispetto a cinque anni fa, un know how frutto non solo delle indagini svolte dalle forze di polizia tedesche ma anche dalla collaborazione con le autorità italiane. (Geb)