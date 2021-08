Roma: Matone-Santori (Lega), evento internazionale per rilanciare tradizione della città antica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra noi possiamo dircelo: i turisti che da tutto il mondo vengono a Roma, riportano a casa, al massimo ,dei selfie al Colosseo o in piazza S.Pietro.Nulla o quasi potranno raccontare di aver appreso su come si viveva a Roma millenni fa, cosa si mangiava, come ci si vestiva, come ci si divertiva e addirittura quale cosmesi usavano le donne dell’epoca. Abbiamo incontrato gli organizzatori del progetto Roma Victrix e abbiamo scoperto potenzialità enormi e idee fattibili per portare a Roma, una o due volte l’anno un evento di portata internazionale". Lo dichiarano in una nota la candidata vicesindaca di Roma per il centrodestra, Simonetta Matone e Fabrizio Santori, candidato consigliere comunale nella lista della Lega. "Un evento di risonanza mondiale articolato in una serie di rievocazioni storiche alle quali partecipare attivamente in modalità tattile che attraversa i luoghi della Roma Antica - aggiungono -. Ai tedeschi, come agli inglesi, ai francesi come ai russi e gli americani, usi costumi e tradizioni di quella Roma Caput Mundi, rappresentano argomenti di grande interesse. Insomma una Festa internazionale della romanità, proprio a Roma, senza doversi scomodare per raggiungere Nimes, in Francia, dove peraltro, è confermato, non c’è’ il Colosseo", concludono. (Com)