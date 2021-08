Libia: inviato Onu sollecita unificazione della Banca centrale libica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite e capo della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Onu), Jan Kubis, ha affermato la "piena disponibilità” a fornire ogni forma di supporto e assistenza possibile nell'unificazione della Banca centrale libica. E’ quanto emerge dall’incontro tenuto a Tripoli tra Kubis e il governatore della Banca, Al Siddiq al Kabir. Al centro dei colloqui, che si sono svolti ieri, vi sono state “le questioni economiche e finanziarie e gli sforzi per sostenere il governo di unità nazionale per fornire i bisogni primari dei cittadini”, si legge in un comunicato dell’istituto di credito ripreso oggi dal sito web del quotidiano libico "Al Wasat". L'incontro ha riguardato anche "gli sforzi per unificare la Banca centrale della Libia, secondo i risultati del rapporto di Audit internazionale", aggiunge la nota. Lo scorso luglio, Kubis ha consegnato al presidente del Consiglio presidenziale, Mohammed Menfi, il rapporto del Comitato internazionale di revisione dei conti dei due rami della Banca centrale libica, quello di Tripoli e quello di Al Bayda, in Cirenaica. Nella sulla revisione finanziaria, Deloitte Financial Audit ha invitato il Consiglio di sicurezza dell'Onu e le parti libiche interessate (tra cui il Consiglio presidenziale, il governo, la Camera dei rappresentanti e il Consiglio di Stato) a sostenere il processo di unificazione della gestione della Banca centrale della Libia. Al Kabir ha recentemente confermato, in un’intervista alla stampa internazionale, la volontà di unificare l’istituto di credito del Paese nordafricano: "Ci impegniamo a unificare la Banca centrale dopo il completamento dell'Audit internazionale: stiamo attualmente discutendo una proposta in tal senso". (Lit)