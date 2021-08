Brasile: popolazione stimata del paese raggiunge i 213,3 milioni di abitanti nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di abitanti in Brasile ha raggiunto i 213,3 milioni nel 2021, secondo le stime della popolazione pubblicate oggi, 27 agosto, dall'Istituto nazionale di statistica (Ibge). Lo studio, con data di riferimento il 1 luglio, prende in considerazione tutti i 5.570 comuni brasiliani, ed è uno dei parametri utilizzati dalla Corte dei conti federale (Tcu) per calcolare il Fondo di partecipazione statale e comunale, oltre al riferimento per i contributi sociali, indicatori economici e demografici. Il municipio di San Paolo rimane il più popoloso del paese, con 12,4 milioni di abitanti, seguito da Rio de Janeiro (6,8 milioni), Brasilia (3,1 milioni), Salvador (2,9 milioni) e Fortaleza (2,7 milioni). Dei 17 comuni del Paese con una popolazione di oltre un milione di abitanti, 14 sono capoluoghi. Questo gruppo concentra il 21,9 per cento della popolazione, pari a 46,7 milioni di persone. (segue) (Brb)