Brasile: popolazione stimata del paese raggiunge i 213,3 milioni di abitanti nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di 26 capoluoghi più il Distretto federale conta oltre 50 milioni di abitanti, rappresentando, nel 2021, il 23,87 per cento della popolazione del paese. Escludendo i capoluoghi, i comuni più popolosi sono Guarulhos (stato di San Paolo), Campinas (San Paolo), Sao Gonçalo (Rio de Janeiro), Duque de Caxias (Rio de Janeiro), Sao Bernardo do Campo (San Paolo), Nova Iguaçu (Rio de Janeiro), Sao José do Campos (San Paolo), Santo André (San Paolo), Ribeirao Preto (San Paolo) e Jaboatao dos Guararapes (Pernambuco). Con appena 771 abitanti, Serra da Saudade (Minas Gerais) è la città brasiliana con la minore popolazione. In tutto solo altri tre municipi hanno meno di mille abitanti: Borá (San Paolo), con 839 abitanti, Araguainha (Mato Grosso), con 909, e Engenho Velho (Rio Grande do Sul), con 932 abitanti. (segue) (Brb)