Brasile: popolazione stimata del paese raggiunge i 213,3 milioni di abitanti nel 2021 (3)

- Queste stime della popolazione non tengono conto degli effetti della pandemia. "Poiché la pandemia è ancora in corso e per l'assenza di nuovi dati sulle migrazioni, che insieme a mortalità e fertilità costituiscono le cosiddette componenti della dinamica demografica, non è stata ancora predisposta una proiezione demografica per gli stati e il Distretto Federale che incorpora gli effetti dell'attuale contesto sanitario sulla popolazione", ha affermato il responsabile delle stime e delle proiezioni della popolazione dell'Ibge, Márcio Mitsuo Minamiguchi, sottolineando che queste variabili saranno verificate dal prossimo censimento demografico previsto per il 2022. (Brb)